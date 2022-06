L’État d’Israël baisse le niveau d’alerte pour les voyages en Turquie

Le conseil de sécurité nationale israélien vient de baisser aujourd’hui le niveau d’alerte pour les voyages à Istanbul du niveau 4 au niveau 3, ce qui constitue une menace modérée.

Le chef de la division du renseignement du Conseil national de sécurité, Yossi Adler, a néanmoins expliqué que l’avertissement de voyage ne sera pas retiré, mais que « nous revenons à la situation dans laquelle il se trouvait il y a encore quelques semaines« .

Depuis un mois, la situation entre Israël et l’Iran est extrêmement tendue. L’État Iranien a accusé L’état hébreu d’avoir fomenté l’assassinat d’un officier des Gardiens de la Révolution, le colonel Sayyad Khodaï, le 22 mai dernier.

Le conseil de sécurité national d’Israël avait alors émis un avertissement de voyage aux ressortissants et aux touristes qui sont en Turquie.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid avait même exhorté les israéliens à ne pas voyager en Turquie de peur que les agents iraniens kidnappent ou assassinent les israéliens qui résident dans le pays.

Les opérations conjointes entre les forces de sécurité israéliennes et turques ont permis d’arrêter les terroristes iraniens sur le sol turc et ainsi d’abaisser le niveau d’alerte pour les voyages à Istanbul.

Le premier ministre israélien, Naftali Bennett a d’ailleurs réagi à la réduction du niveau d’alerte en remerciant les forces de sécurité israéliennes et turques : « je voudrais remercier nos forces de sécurité, ainsi que les forces de sécurités turques, qui ont mené des actions ces derniers mois, et plus encore ces dernières semaines, pour empêcher que des israéliens ne soient blessés à Istanbul et en Turquie« .

« Nos opérations ont été couronnées de succès et ont réussi à sauver des vies humaines. Nous allons progressivement revenir à la routine » a-ajouté Naftali Bennett.

Eliran COHEN