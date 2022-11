L’État d’Israël se joint à 50 pays pour condamner l’emprisonnement des ouïghours par la Chine

Israël s’est joint à 50 pays, dont les États-Unis, pour condamner l’emprisonnement forcé par la Chine de plus d’un million de ouïghours, selon une déclaration que l’ambassadeur du Canada, Bob Rae, a lu hier devant la Troisième Commission des Nations Unies.

Bob Rae a déclaré que les 50 signataires de sa déclaration « étaient gravement préoccupés par la situation des droits de l’homme en République populaire de Chine, en particulier les violations des droits de l’homme des Ouïghours et d’autres minorités à prédominance musulmane au Xinjiang« .

Les 50 nations ont appelé la Chine à prendre « des mesures rapides pour libérer toutes les personnes arbitrairement privées de liberté au Xinjiang, et à clarifier de toute urgence le sort et le lieu où se trouvent les membres de la famille disparus et à faciliter les contacts et les retrouvailles en toute sécurité« .

66 autres nations, dont l’Autorité palestinienne et l’Iran, ont publié une contre-déclaration en faveur de la Chine.

Il y a un an, L’État d’Israël s’était abstenu à signer une déclaration de l’ONU concernant l’oppression des ouïghours afin d’apaiser la Chine qui joue un rôle important dans l’économie israélienne.

Eliran COHEN pour Israel Actualités