L’État d’Israël reconnait officiellement la souveraineté du Maroc sur le Sahara Occidental

Dans une lettre envoyée hier au roi Mohammed VI du Maroc, Benjamin Netanyahu a annoncé qu’Israël a officiellement reconnu la souveraineté marocaine sur la région contestée du Sahara occidental.

Le ministère des Affaires étrangères a confirmé l’information sur Twitter et a salué « l’annonce du Premier ministre Benjamin Netanyahu sur la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental« , ajoutant que cette mesure « renforcerait les relations entre les deux pays« .

Le bureau royal du Royaume marocain a indiqué que « la position d’Israël sera « reflétée dans tous les actes et documents pertinents du gouvernement israélien » et que l’État hébreu s’est engagé à partager sa décision avec « les Nations Unies, les organisations régionales et internationales dont Israël est membre et tous les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques« .

Benjamin Netanyahu a aussi informé le Maroc que son gouvernement envisageait l’ouverture d’un consulat dans la ville côtière de Dakhla situé au Sahara occidental.

La souveraineté marocaine sur le territoire n’est pas reconnue par beaucoup de pays de la communauté internationale.

Les États-Unis ne l’ont reconnu qu’en 2020 lorsqu’ils ont négocié un accord pour normaliser les liens d’Israël avec le royaume marocain.

Seuls quelque 28 autres pays – pour la plupart africains et arabes – ont ouvert des consulats à Dakhla ou dans la ville de Laayoune, dans ce que le Maroc considère comme un soutien tangible à sa domination sur le Sahara occidental, un territoire du nord-ouest de l’Afrique.

Eliran COHEN pour Israel Actualités