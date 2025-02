Libération de trois otages prévue samedi :

une annonce entre espoir et confusion

Alain SAYADA pour Israel Actualités 18h17

Israël s’apprête à accueillir la libération de trois otages détenus par le Hamas et le Jihad islamique palestinien, un événement qui soulève à la fois soulagement et tensions. Selon une annonce officielle faite vendredi par le bureau du Premier ministre israélien (PMO), Sagui Dekel Chen, Alexandre Sasha Troufanov et Iair Horn devraient être libérés ce samedi. Cependant, la communication autour de cette annonce a été teintée de confusion. Initialement validée par Israël, la liste des otages a ensuite été remise en question en raison d’une « erreur de frappe », selon les déclarations du PMO. Malgré cela, l’information a été confirmée vendredi, bien que l’approbation finale n’ait pas encore été officiellement actée.

Dans le cadre de cet échange, le Jihad islamique palestinien a annoncé qu’il libérerait un otage samedi, conformément à l’accord de cessez-le-feu en cours. Parallèlement, le Hamas a précisé que trois otages, dont un citoyen américain, seront également relâchés selon les termes de cet accord. En contrepartie, 369 prisonniers palestiniens détenus par Israël doivent être libérés, parmi lesquels 36 purgent des peines de prison à perpétuité.

Face à cette annonce, le Forum des familles des otages a exprimé son soulagement tout en soulignant l’urgence de la situation. « C’est une nouvelle porteuse d’espoir, mais les images des otages survivants et les derniers signes de vie indiquent que le temps presse pour ceux qui restent captifs », a déclaré l’organisation.

Le Forum a donc appelé à un accord immédiat et global, sans délais ni failles, afin que tous les otages puissent retrouver la liberté — les survivants pour recevoir des soins et les défunts pour être honorés dignement. Alors que la communauté internationale suit de près ces libérations, l’incertitude demeure quant à l’évolution de la situation et aux potentielles négociations à venir pour obtenir la libération des autres captifs encore détenus à Gaza.

