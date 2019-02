Ligue du LOL : vague de sanctions sans précédent dans la presse parisienne

À Libération, deux journalistes ont été mis à pied à titre conservatoire par leur direction. Aux Inrocks le rédacteur en

chef web a aussi été mis à pied.

La direction de Libération a décidé de mettre à pied le journaliste Alexandre Hervaud mis en cause

dans le cadre de l’affaire de la ligue du Lol

Le quotidien Libération, l’hebdo les Inrocks et le studio de

podcasts Nouvelles Écoutes ont pris des mesures lundi contre

leurs employés mis en cause dans l’affaire de la « Ligue du LOL ».

Cette vague de sanctions tombe alors que depuis vendredi soir, une

dizaine de femmes et quelques hommes se plaignent du harcèlement

que leur ont fait subir des membres de la « Ligue du LO » depuis

quelques années. La « Ligue du LOL » ?

Des journalistes, publicitaires, graphistes, informaticiens qui se retrouvaient autour d’un groupe

Facebook pour se moquer et harceler un certain nombre de leurs cibles, la plupart du temps des femmes.

Deux journalistes de Libé mis à pied.

Du coté de Libé, le chef de service web, Alexandre Hervaud, et le

pigiste Vincent Glad, ont été mis à pied lundi matin « à titre

conservatoire », a confirmé la direction du journal à France Inter.

Cette mise à pied a été annoncée lors de la conférence de rédaction

de ce lundi matin.

La mise à pied a été décidée dans le cadre de l’enquête interne qui a

été lancée à Libération. Elle n’est « pas une sanction » fait valoir la

direction du journal. « Nous prenons cela très au sérieux », explique

Laurent Joffrin à France Info. « J’ai lu les témoignages de gens qui ont

été victimes de ce cyber-harcèlement que j’ai trouvé révoltant et donc

on a décidé d’ouvrir une enquête interne. Ça peut déboucher sur des

sanctions ça peut déboucher sur autre chose, je ne sais pas car je

veux avoir tous les éléments et clarifier les degrés de participation des

uns et des autres. »



Le directeur de Libération précise que l’activité de la « Ligue du LOL »

n’engage absolument pas Libération car elle » s’est déroulée sur

Twitter, en dehors du journal.Il y aurait un risque d’atteinte à l’image

du journal Libération si l’on avait caché quoique ce soit. Ce que l’on

n’a pas fait puisque c’est nous qui avons sorti l’affaire. De plus, nous

ne sommes pas restés inertes face à la gravité de la situation ».

Une procédure de licenciement lancée aux Inrocks.

Aux Inrocks, David Doucet, rédacteur en chef web, a aussi été « mis à

pied à titre conservatoire » par la direction du magazine, selon une

source proche du magazine citée par l’AFP, une procédure préalable

à son licenciement. D’après Libération une procédure de licenciement

pour « faute grave’a été engagée.

Fin de collaboration à Nouvelles Écoutes

Les producteurs de podcast Nouvelles Écoutes ont annoncé avoir mis

fin leurs collaboration avec Guilhem Malissen.

Quant à Stephen des Aulnois, autre membre de la « Ligue du LOL » et

rédacteur en chef du webzine Le Tag Parfait, il a décidé de suspendre

les activité de la publication et de quitter son poste.

Publicis a, quant à lui, mis à pied Renaud Loubert-Aledo,

alias @Claudeloup. Enfin, le journaliste Guillaume Ledit a été mis à

pied à titre » par le média en ligne Usbek & Rica.

Par ailleurs, on a appris lundi que le Huff Post avait licencié trois de

ses journalistes il y a quelques semaines en raison des propos

sexistes et homophobes qu’ils tenaient dans une boucle de

messagerie interne à l’entreprise. »

Fin de l’été 2018, des salariées se rendent compte que le groupe est en fait un défouloir sexiste, raciste

et homophobe, notamment utilisé pour insulter les collègues femmes

de la rédaction écrit Libération qui révèle l’affaire.

Les excuses n’auront pas suffit.

Un certain nombre des hommes mis en cause par ces

témoignages apparus sur Twitter ce week-end ont rédigé des

messages d’excuses.Vincent Glad, journaliste pigiste pour Libération

et Brain magazine, qui a crée le groupe sur Facebook, a présenté ses

excusessur Twitter : « En créant ce groupe, j’ai crée un monstre qui m’a

totalement échappé », a-t-il écrit. David Doucet, rédacteur en chef web

aux Inrocks, s’est dit « désolé ». « Cette libération de la parole m’a

surtout fait prendre conscience que je comptais parmi les

bourreaux », a-t-il écrit sur Twitter. Alexandre Hervaud, journaliste à

Libération, a présenté ses excuses, expliquant que certains des

témoignages apparus depuis vendredi lui avaient « ittéralement tordu

le bide ».

