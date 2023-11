L’influenceuse Warda Anwar jugée en comparution immédiate aujourd’hui après ses propos sur un bébé dans un four en Israël – Elle avait été placée en garde à vue hier

Warda Anwar, l’influenceuse qui avait ironisé dans un post sur un réseau social sur la mort d’un bébé israélien en lien avec l’attaque du Hamas en Israël, va être déférée et jugée en comparution immédiate aujourd’hui au tribunal judiciaire de Paris, selon BFMTV.

La jeune femme avait été interpellée et placée en garde à vue hier matin pour « apologie du terrorisme utilisant un service de communication au public en ligne ». L’enquête est menée par la Brigade criminelle de la police judiciaire de Paris.

Dans une publication mise en ligne la semaine dernière, l’influenceuse ironisait sur l’assaisonnement et l’accompagnement d’un bébé qui aurait été mis dans un four par le Hamas. Un secouriste israélien avait raconté qu’un bébé avait été placé dans un four par des membres du Hamas lors de l’attaque du 7 octobre sur le sol israélien, mais les autorités israéliennes n’ont pas confirmé cette version.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé vendredi dernier avoir saisi la justice après le post de l’influenceuse.