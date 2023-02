L’Iran accuse Israel d’être derrière l’attaque de drone de l’usine militaire d’Isaphan et promet de se venger

L’Iran accuse Israël d’être derrière l’attaque de drone de l’usine militaire d’Isaphan et promet de se venger

Selon les informations de l’agence de presse iranienne semi-officielle ISNA, L’Iran a blâmé Israël pour l’attaque d’un drone contre une usine militaire près de la ville centrale d’Ispahan qui a eu lieu samedi soir.

Dans une lettre adressée au chef de l’ONU, l’ambassadeur d’Iran auprès de l’ONU, Amir Saeid Iravani, a déclaré qu’une enquête primaire suggérait qu’Israël était responsable de l’attaque.

« L’Iran réserve son droit légitime et inhérent de défendre sa sécurité nationale et de répondre fermement à toute menace ou acte répréhensible du régime sioniste où et quand il le juge nécessaire« , a déclaré Saeid Iravani dans la lettre.

L’envoyé spécial iranien a ajouté que « cette action entreprise par le régime sioniste va à l’encontre du droit international « .

Dans la nuit de samedi à dimanche, trois attaques de drones ont ciblé un site de production de drones kamikazes Shahed-136, que l’Iran fourni à la Russie.

L’État d’Israël n’a pour le moment fait aucun commentaire sur cette frappe.

Eliran COHEN pour Israel Actualités