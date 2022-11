L’Iran a construit un missile balistique hypersonique

Selon les informations de l’agence de presse iranienne Tasnim, l’Iran a développé un missile balistique hypersonique.

« Ce missile a une vitesse élevée et peut manœuvrer dans et hors de l’atmosphère. Il ciblera les systèmes anti-missiles avancés de l’ennemi et constitue un grand saut générationnel dans le domaine des missiles« , a déclaré le commandant de la Force aérospatiale de l’armée des Gardiens de la révolution islamique, Amir Ali Hajizadeh cité par l’agence de presse Tasnim.

Les missiles hypersoniques peuvent voler au moins cinq fois plus vite que la vitesse du son et sur une trajectoire complexe, ce qui les rend difficiles à intercepter.

La semaine dernière, l’Iran a déclaré avoir testé le Ghaem 100, son premier lanceur spatial à trois étages, qui serait capable de placer des satellites pesant 80 kg sur une orbite à 500 km de la surface de la Terre, selon les médias d’États iraniens.

Les États-Unis ont qualifié ces actions de « déstabilisatrices » car ils pensent que des lanceurs spatiaux pourraient être utilisés pour transporter une ogive nucléaire.

Les inquiétudes des États-Unis concernant les missiles balistiques de l’Iran ont d’ailleurs contribué à la décision des États-Unis en 2018, sous le président américain de l’époque, Donald Trump, de se retirer de l’accord sur le nucléaire iranien de 2015.

Eliran COHEN pour Israel Actualités