L’Iran ordonne aux Etats-Unis de verser 4,3 milliards de dollars aux familles des scientifiques nucléaires assassinés

Selon les médias officiels du régime, un tribunal iranien a ordonné aujourd’hui au gouvernement américain de verser 4,3 milliards de dollars aux familles des scientifiques nucléaires iraniens qui ont été tués dans des attaques ciblées ces dernières années.

Pour justifier sa décision, le tribunal affirme que les États-Unis soutiennent le « régime sioniste » dans son « crime organisé » contre les scientifiques.

Les anciens présidents américains Barack Obama et Donald Trump, l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, l’ancien envoyé iranien Brian Hook et l’ancien secrétaire à la Défense Ashton Carter et 37 anciens responsables américains ont été convoqués par la cour.

Ce sont les familles de trois scientifiques nucléaires qui avaient été tués lors d’assassinats ciblés, ainsi que d’un scientifique nucléaire blessé lors d’une attaque, qui ont intenté cette action en justice.

Néanmoins, ce jugement ne devrait pas aboutir, puisqu’il n’y a pas d’actifs américains à confisquer dans la République islamique iranienne.

Ces assassinats ciblés de scientifiques nucléaires iraniens sont largement attribués au Mossad et se sont multipliés ces deux dernières années.

En 2020, L’Iran avait accusé Israël d’avoir assassiné son principal scientifique nucléaire, Mohsen Fakhrizadeh.

Il y a deux jours, Selon les informations de l’agence publique de la république islamique, l’Iran devrait bientôt traduire en justice trois agents du Mossad qui sont soupçonnés d’avoir fomenté un complot afin d’assassiner des scientifiques nucléaires iraniens.

