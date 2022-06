Israël : selon un nouveau sondage ni la coalition et ni l’opposition ne pourrait former un gouvernement

Selon un sondage mené par l’organisme Panels Politics et publié aujourd’hui par le journal Maariv, ni la coalition et ni l’opposition serait en mesure de former un nouveau gouvernement, si les élections avaient lieu aujourd’hui.

La coalition et l’opposition sont à égalité parfaite dans ce sondage en obtenant que 57 sièges chacun. Le Likoud obtiendrait 34 sièges, Yesh Atid 21 sièges, Sionisme religieux 9 sièges, Bleu Blanc 8 sièges, Judaïsme unifié de la torah 7 sièges, parti travailleur 7 sièges, le Shas 7 sièges, la Liste commune 6 sièges, Israel Beitenou 5 sièges, Yamina 4 sièges, Meretz 4 sièges, Nouvel espoir 4 sièges et Raam 4 sièges.

Le dernier sondage sorti le 20 juin, juste après l’annonce de la prochaine dissolution de la Knesset, donnait 59 sièges à l’opposition et seulement 55 sièges à la coalition.

Israël se dirige vers de nouvelles élections après que Naftali Bennett a annoncé le lundi 20 juin la prochaine dissolution de la Knesset. Il y a deux jours, le parlement israélien a voté en lecture préliminaire la dissolution de la Knesset.

Eliran COHEN