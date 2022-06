Cisjordanie : Les forces israéliennes arrêtent trois suspects soupçonnés d’activités terroristes

Les forces des agents Mista’arvim, de la police des frontières et de la police israélienne ont arrêté, hier soir, trois suspects soupçonnés d’activités terroristes et ont confisqué un certain nombre d’armes dans le camp de réfugiés de Nur a-Shams en Cisjordanie.

Lors de la perquisition du domicile des suspects, un nombre important d’armes, de chargeurs, de balles et de matériel militaire ont été saisis par les forces israéliennes.

Au cours de l’opération, une violente émeute a éclaté avec la participation de plusieurs suspects. Les combattants israéliens ont utilisé plusieurs moyens pour disperser les émeutiers qui leur ont lancé des pierres et des explosifs.

Les suspects ont ensuite été emmenés pour un interrogatoire par les forces de sécurité.

Il n’y a eu aucune victime parmi les forces israéliennes.

Eliran COHEN