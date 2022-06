Opération Shover Galim : 17 personnes arrêtées dans toute la Judée-Samarie

Les forces de Tsahal, du Shin Beth et de la police des frontières ont arrêté 17 personnes recherchées dans la vallée du Jourdin et dans toute la Judée-Samarie.

Ils ont opéré dans plusieurs centres de division de la Judée-Samarie pour arrêter des personnes soupçonnées d’activités terroristes, notamment dans les villages de Silwad, Jabal a-Rom, Kaddoum, Wadi Siman, Certa et Masha.

Les forces israéliennes ont arrêté quatre personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes dans le camp de réfugiés de Jilazon. Ils ont en plus localisé et confisqué des armes. Au cours de l’opération, un certain nombre de suspects ont jeté des pierres sur les forces, qui ont riposté en dispersant les émeutiers.

Au cours de l’activité des combattants de Tsahal dans le camp de réfugiés de Daheishe, trois personnes, soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes, ont été arrêtées.

Dans le même temps, la police des frontières de Judée-Samarie et l’escadron Sayeret Golani, ont arrêté trois personnes recherchées soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes. Au cours de cette opération, un feu massif a été ouvert depuis un véhicule qui passait sur les combattants.

Les forces israéliennes ont arrêté une personne soupçonnée d’être impliquée dans des activités terroristes et ont confisqué un fusil de chasse, une arme Carlo et des munitions dans le village de Nazaria.

Les 17 personnes recherchées ont été arrêtées et transférées pour complément d’enquête par les forces de sécurité.

Il n’y a eu aucune victime parmi les forces israéliennes.

Eliran COHEN