Les États-Unis ont tenu des réunions secrètes autour de la menace iranienne avec Israël et des pays arabes

Selon les informations du Wall Street Journal, Les États-Unis ont organisé des réunions secrètes sur le sujet de la menace de l’Iran, en mars dernier en Égypte, avec de hauts responsables des Forces de défense israéliennes et des chefs militaires d’Arabie saoudite, du Qatar, de Bahreïn, d’Égypte et de Jordanie.

Lors de ces réunions, les pays concernés ont traité de la menace aérienne de l’Iran, notamment concernant les drones et ont discuté des moyens de défense à mettre en œuvre. Ils ont aussi fait un premier pas vers une coopération régionale.

Les participants de la réunion se sont aussi mis d’accord pour mettre en place sur un mécanisme pour communiquer les menaces immédiates par téléphone et par ordinateur.

Le Wall Street Journal souligne qu’une telle coopération entre Israël et les États arabes (en particulier l’Arabie saoudite et le Qatar) était impensable avant la signature des accords historiques d’Abraham et à la lumière des inquiétudes suscitées par l’agression iranienne. En 2019, des drones iraniens ont attaqué des installations pétrolières en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, causant des centaines de millions de dollars de dégâts.

Le président américain Joe Biden devrait d’ailleurs discuter d’une future formation d’une alliance militaire israélo-arabe, lors de sa tournée au Moyen-Orient, prévu à la mi-juillet.

Eliran COHEN