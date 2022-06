L’État d’Israël participe pour la première fois à un exercice militaire international au Maroc

Pour la première fois de son histoire, Israël participe, en ce moment, à un exercice militaire d’envergure international qui a lieu au Maroc

Cet évènement qui a commencé le 20 juin, accueil 7 500 militaires de dix pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et le Brésil.

Cet exercice (le plus large effectué en Afrique) se nomme « African Lion » et a pour but principal de renforcer les capacités communes des pays concernés contrer les menaces transnationales et les organisations extrémistes violentes.

Depuis 7 jours, les militaires internationaux participent à des sauts de troupes aéroportés et des tirs d’artillerie dans le désert situé à l’extrémité du Sahara occidental, près de Tindouf.

La participation exceptionnelle de l’État d’Israël a eu lieu grâce à la reprise des relations entre l’État hébreu et le Maroc depuis la signature des accords d’Abraham en 2020.

Eliran COHEN