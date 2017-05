Menacé, Arthur doit s’entourer en permanence de gardes du corps

Dans une interview pour Le Monde, Arthur a révélé qu’il recevait beaucoup de menaces et qu’il était en permanence entouré de personnes qui veillaient à sa sécurité.

Personnalité incontournable de la télé, Arthur est une célébrité autant aimée que détestée. L’animateur de TF1 le dit lui-même, il est « clivant ». À 51 ans, il est de retour sur les ondes et a été interviewé à cette occasion par Le Monde pour parler de Radio Jack, sa nouvelle émission sur Ouï FM. Au fil des questions, le présentateur n’a pas fait que de parler de sa carrière et a fait des confidences concernant les nombreuses menaces qu’il reçoit.

Un quoti­dien angois­sant qui le force à être tout le temps entouré de gardes du corps : « Aujourd’­hui, j’ai des personnes qui m’ac­com­pagnent en perma­nence pour me proté­ger. Ce n’est pas normal ». Car l’anima­teur a remarqué que « dès qu’il se passe quelque chose en Israël ou autour du Front natio­nal », il se prenait « des grosses salves d’an­ti­sé­mi­tisme ». Malgré tout, Arthur ne veut pas « unique­ment se réfu­gier derrière l’an­ti­sé­mi­tisme » pour expliquer qu’il puisse ne pas plaire.

Conscient que certains de ses détracteurs n’aiment tout simplement ses émissions, Arthur note quand même qu’un climat raciste s’installe douce­ment en France et que personne ne fait rien : « Il y a une bana­li­sa­tion inédite du racisme et de l’an­ti­sé­mi­tisme. Les gamins incultes qui m’in­sultent sur les réseaux sociaux le font à visage décou­vert. Ils n’ont pas conscience une seconde que c’est inter­dit par la loi et que c’est gravis­sime. C’est aux parents d’éduquer leurs enfants, pas aux anima­teurs ! »