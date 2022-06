Menace iranienne : Les touristes israéliens au Moyen-Orient bientôt en danger

Selon un rapport publié par des responsables israéliens de la sécurité, la sécurité des Israéliens se rendant aux Émirats arabes unis, à Bahreïn, en Jordanie et en Égypte est de plus en plus préoccupante à cause de la menace de l’Iran.

La situation est extrêmement tendue entre Israël et l’Iran, depuis que l’État Iranien accuse L’état hébreu d’avoir fomenté l’assassinat d’un officier des Gardiens de la Révolution, le colonel Sayyad Khodaï, le 22 mai dernier. La semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères israéliennes, Yair Lapid, a exhorté les israéliens de ne pas voyager en Turquie de peur que les agents iraniens kidnappent ou assassinent les israéliens qui résident dans le pays.

Selon le rapport, si la menace qui pèse sur les touristes israéliens dans le Golfe n’est pas concrète, elle pourrait bientôt devenir imminente surtout si « Téhéran cherche désespérément » des représailles.

Eliran COHEN