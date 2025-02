Message de Franck Tapiro: à booster et partager ce post au maximum pour que ce scandale qui dure depuis trop longtemps cesse une bonne fois pour toutes

Message

Mes amis,

voici l’extrait de mon passage sur LCI ce matin. Ce qui s’est passé est grave. J’ai du insister pour rectifier les propos d’Isabelle Saporta sur les 40000 morts gazaouis.

Elle a repris ce chiffre du Hamas sans distinguer les 25000 terroristes éliminés et les morts naturelles‼️‼️‼️

Merci de m’aider à booster ce post au maximum pour que ce scandale qui dure depuis trop longtemps cesse une bonne fois pour toutes. J’en appelle à tous les collectifs, collectifs de collectifs, institutions, influenceurs et citoyens engagés pour forcer les médias et les journalistes à rectifier ces fake news dès qu elles sont diffusées. La guerre pour la vérité passe par ce combat sans relâche. Merci à toutes et tous.

Am Israël Haï✊ https://x.com/ftapiro/status/1889375406001955121?s=48&t=Yqft7KByB1TYkj3CtbYTRw