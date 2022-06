Naftali Bennett affirme qu’il s’agit de « l’année la plus calme dans le sud d’Israël depuis 15 ans »

Le premier ministre israélien, Naftali Bennett, a visité aujourd’hui la division de Gaza de l’armée et a procédé à une évaluation de la situation avec le dirigeant du commandement sud de Tsahal, le général de division Eliezer Toledano. D’autres hauts gradés de l’armée comme Nimrod Alone le général de brigade et le commandant de la division Gaza étaient aussi présents lors de l’évolution.

« Nous achevons l’année la plus calme pour les habitants de Sderot, d’Ashkelon et de la bande de Gaza depuis 15 ans« , a déclaré le premier ministre. Il a ajouté que « la nouvelle normalité dans le sud est la paix, la sécurité et une vie normale« .

Naftali Bennett a aussi mis en garde les groupes terroristes palestiniens : « je suggère à l’ennemi de ne pas profiter de la situation politique pour perturber l’année tranquille dans le sud« .

À l’issue de sa visite dans la division de Gaza, le premier ministre Naftali Bennett a rencontré le chef du conseil régional d’Eshkol, Gadi Yarkoni ainsi que les habitants du conseil régional.

Eliran COHEN