Natali Bennett a déclaré aujourd’hui que « l’année écoulée est un tournant dans la stratégie d’Israël vis-à-vis de l’Iran » lors de son discours à la commission des affaires étrangères de la Knesset.

Selon le premier ministre israélien, Israël passe à « la vitesse supérieure« . » L’État d’Israël a travaillé contre la tête de la pieuvre du terrorisme et pas seulement contre les armes de la pieuvre, comme cela a été fait au cours des dernières décennies. Nous agissons à tout moment et en tout lieu, et nous continuerons à le faire« , a-t-il affirmé.

Pour Naftali Bennett, « l’époque de l’immunité, au cours de laquelle l’Iran attaque et frappe à nouveau Israël et propage le terrorisme par le biais de ses affiliés dans la région, est révolue ».

Outre la problématique de l’Iran, le premier ministre Israélien a aussi assuré cette année a été « la plus calme pour le sud d’Israël depuis le démantèlement de la bande de Gaza en 2005″.