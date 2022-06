La droite remporterait des futurs élections à la Knesset selon un sondage

Un sondage publié hier soir par la radio Kan, montre que si des nouvelles élections avaient lieu aujourd’hui en Israël, le bloc de droite remporterait 60 sièges à la Knesset.

Plus précisément, le Likud, le parti de l’opposition, remporterait 35 sièges, Yesh Atid, le parti de Yair Lapid, remporterait 20 sièges, Le parti sioniste religieux 10 sièges, Le parti Bleu Blanc et Shas remporteraient 8 sièges chacun, Judaïsme unifié de la torah 7 sièges, Yamina et la liste arabe commune 6 sièges, Israel Beteinou 5 sièges et les partis Meretz et Raam 5 sièges chacun.

Toujours selon ce sondage, 35% des personnes interrogées ont affirmé qu’elles préféraient le maintien du gouvernement actuel au pouvoir. Un quart des personnes interrogées veulent un nouveau gouvernement dirigé par Netanyahu. Plus d’un tiers des personnes interrogées préfèrent dissoudre la Knesset.

Ce sondage intervient alors que le gouvernement de coalition actuel est en mauvaise posture après le refus de la Knesset d’adopter la loi sur les implantations et l’échec de la nomination de Matan Kahana au poste de ministre des Affaires religieuses.