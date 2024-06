Nathan Baskind, soldat juif américain mort au combat en Normandie en 1944, réinhumé après avoir été enterré avec des nazis

Nathan Baskind fut porté disparu et présumé mort, son sort restant inconnu pendant près de 80 ans

Le corps du lieutenant Nathan Baskind, soldat juif américain porté disparu alors qu’il combattait en France pendant la Seconde Guerre Mondiale, a été retrouvé dans une fosse commune où étaient enterrés des soldats nazis, a rapporté le site d’information israélien Ynet. Le lieutenant Baskind, originaire de Pittsburgh, alors âgé de 28 ans, avait été tué au combat le 23 juin 1944 pendant l’offensive américaine après le débarquement sur les côtes françaises.

Au cours d’une mission de reconnaissance à Cherbourg, Baskind et un chauffeur de l’armée étaient tombés dans une embuscade allemande et ont été blessés. Le chauffeur a réussi à s’échapper mais Baskind fut porté disparu et présumé mort. Son sort est resté inconnu pendant près de 80 ans.

L’histoire de Baskind est réapparue en 2022, lorsqu’un généalogiste américain a visité le cimetière allemand de Marigny et remarqué une anomalie dans les noms inscrits sur une fosse commune où reposaient des soldats allemands. Le généalogiste a alors contacté « Opération Benjamin », une organisation qui identifie les tombes d’anciens combattants juifs enterrés par erreur en tant que chrétiens dans les cimetières militaires. L’organisation a lancé une enquête et a déterminé que le disparu Baskind avait été enterré avec les soldats allemands.

Baskind avait en fait été capturé vivant et transporté à l’hôpital de Cherbourg, où il est décédé le soir même. Il fut enterré avec 24 soldats allemands. En 1957, cette tombe a été exhumée et les restes avaient été transportés dans une autre fosse commune. Baskind sera alors enterré avec plus de 50 soldats allemands. Le gouvernement allemand a autorisé l’exhumation des restes de Baskind remis à l’armée américaine mardi dernier. Le 23 juin prochain, 80 ans jour pour jour après sa mort au combat, Nathan Baskind sera enterré selon la tradition juive au Cimetière Américain de Normandie à Colleville-sur-Mer, avec tous les honneurs militaires.