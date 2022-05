Netanyahu fustige Naftali Bennett sur le projet de loi interdisant de rendre le corps des terroristes

Proposé aujourd’hui par le Likoud à la Knesset, le projet de loi interdisant de rendre les corps des terroristes palestiniens vient d’être refusé par la coalition.

Naftali Benett (qui soutenait auparavant cette loi) et Benny Gantz en coopération avec RAAM et la liste unifiée ont notamment voté contre cette loi.

Cette décision a rendu fou de rage l’ancien premier ministre Benjamin Netanyahu. Il a critiqué avec véhémence Naftali Bennet sur son compte Twitter : « il n’y a pas de crise dans laquelle Bennet n’est pas descendu pour s’accrocher à son gouvernement de fraude et de faiblesse qui dépend entièrement des terroristes et des négationnistes du sionisme. Toute vraie personne de droite doit remplacer ce gouvernement au plus vite« .