La police de Jérusalem dévoile son dispositif de sécurité renforcé pour la marche du drapeau

Le commissaire de la police de Jérusalem, le chef d’état-major Yaakov Shatbai a évalué la situation avant la marche du drapeau qui se déroulera dimanche dans la ville.

Le commissaire a ordonné le transfert de la police au plus haut niveau d’alerte tout en réduisant les vacances et en reportant les cours, en plaçant tous les policiers et combattants israéliens dans des activités opérationnelles.

3000 policiers et combattants des frontières travailleront à Jérusalem pour sécuriser la marche aux côtés des milliers de policiers et de combattants qui travailleront dans tout le pays.

La police mènera des vastes activités de prévention contre les éléments incitatifs perturbateurs. Trois compagnies de réserve de la police et des frontières seront recrutées et le système de réserve sera en alerte immédiate.

Dans le cadre des préparatifs de la marche du drapeau, la police mènera des vastes activités préventives à Jérusalem et au-delà avec l’arrestation de dizaines de suspects.