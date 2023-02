NGO Monitor dévoile dans un rapport des « preuves accablantes » de liens entre des ONG palestiniennes et le groupe terroriste FPLP

Un nouveau rapport de NGO Monitor, (l’organisation qui suit l’activité des ONG anti-israéliennes) intitulé « Clair et convaincant : les liens entre le FPLP et le réseau des ONG financées par le gouvernement européen« , dévoile des « preuves accablantes » de liens entre sept ONG palestiniennes financées par l’Union Européenne et l’organisation terroriste Front populaire de libération de la Palestine.

Sur la base de documents open source, NGO Monitor a identifié au moins 60 responsables d’ONG palestiniennes ayant des liens avec le FPLP, dont certains condamnés pour avoir planifié ou exécuté des attentats terroristes, comme le meurtre en août 2019 de Rina Shnerb, une jeune israélienne âgée de 17 ans.

Gerald Steinberg président de NGO Monitor, a déclaré dans le rapport qu’il « n’y a aucune excuse pour cet abus aveugle des fonds des contribuables. Au lieu d’ignorer les faits, il est temps que les gouvernements européens agissent de manière responsable ».

En octobre 2021, Israël a placé sur sa liste noire six ONG palestiniennes. Ces six organisations sont accusées de financer le Front populaire de libération de la Palestine.

L’Union Européenne, mais aussi des pays comme les États-Unis, le Canada et Israël, ont désigné le FPLP comme une organisation terroriste.

Eliran COHEN pour Israel Actualités