Le Tchad inaugurera demain une ambassade en Israël

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rencontré aujourd’hui à Jérusalem le président tchadien Mahamat Idriss Deby Itno qui inaugurera demain l’ambassade du Tchad à Jérusalem.

« Israël et le Tchad ont établi des relations entre nos deux pays avec votre défunt père. C’est à notre avis une relation extrêmement importante avec un grand pays au cœur de l’Afrique. C’est quelque chose que nous voulons porter à de nouveaux niveaux, de nouveaux sommets, et votre visite ici en Israël et l’ouverture de l’ambassade en sont le reflet » a déclaré Benjamin Netanyahu à Mahamat Idriss Deby Itno

Benjamin Netanyahu affirme que cette coopération entre l’État hébreu et le Tchad fait partie du « retour d’Israël en Afrique et du retour de l’Afrique en Israël »

Les deux dirigeants doivent tenir une réunion privée, puis une réunion élargie à laquelle assisteront, entre autres, le ministre israélien des Affaires stratégiques Ron Dermer, le directeur du Mossad David Barnea, le directeur du Conseil de sécurité nationale Tzachi Hanegbi, le ministre tchadien des Affaires étrangères Mahamat Saleh Annadif et le ministre tchadien de la Défense Daoud Yaya Brahim.

En janvier 2019, Benjamin Netanyahu et l’ancien président tchadien Idriss Deby se sont mis d’accord sur la reprise des relations diplomatiques lors d’une cérémonie à N’djamena. Le Tchad avait rompu ses relations avec Israël en 1972 sous la pression du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi.