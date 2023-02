Mahmoud Abbas accuse Israel d’être responsable de l’escalade des violences en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza

Mahmoud Abbas accuse Israël d’être responsable de l’escalade des violences en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza

Lors d’un entretient qui a eu lieu hier avec le secrétaire d’État américain Anthony Blinken, Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a tenu le gouvernement israélien pour responsable de l’escalade de la violence en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Il a également accusé Israël de saper la solution à deux États et de violer les accords signés avec les palestiniens.

Le dirigeant de l’Autorité palestinienne a aussi déploré l’absence de pression américaine et internationale sur Israël « pour démanteler l’occupation et mettre fin aux colonies« .

Mahmoud Abbas a déclaré que l’opposition continue des États-Unis et d’autres parties à l’offensive diplomatique des palestiniens contre Israël dans les forums et les tribunaux internationaux encourage l’État hébreu « à commettre davantage de crimes et à violer le droit international ».

Dernièrement, Azzam al-Ahmed, un haut responsable du Fatah, a dénoncé l’administration américaine pour être « hésitante » dans son soutien à la cause palestinienne et pour faire des promesses sans les tenir.

Eliran COHEN pour Israel Actualités