NGO Monitor trouve plus de 300 erreurs dans le rapport d’Human Right Watch qui accuse Israel de commettre « des crimes d’apartheid »

NGO Monitor, l’organisation qui suit l’activité des ONG anti-israéliennes, a publié une analyse cinglante d’un rapport d’avril 2021 de Human Rights Watch (HRW) qui accusait l’État d’Israël de commettre des « crimes d’apartheid contre les palestiniens ».

NGO Monitor a trouvé 303 défauts au total dans le rapport de HRW, répartis-en 105 erreurs, 136 fausses déclarations, 37 omissions et 25 cas de double standard.

Les principales erreurs du rapport incluent de fausses affirmations selon lesquelles par exemple, que les arabes en Israël sont « enfermés » avec des « problèmes de densité ».

D’autres erreurs que NGO Monitor a trouvées dans le rapport de HRW incluent des affirmations selon lesquelles Israël a accordé des permis d’entrée à des « centaines » de résidents de Gaza, alors que le nombre de permis accordés était de 127 000 en 2019.

NGO Monitor indique également que contrairement à ce qu’affirme le rapport d’Human Right Watch, l’accès des palestiniens à l’eau a augmenté et n’a pas stagné.

NGO Monitor démontre aussi que l’affirmation selon laquelle il serait « pratiquement impossible » pour les arabes d’obtenir des permis de construire à Jérusalem est erronée : des millions d’arabes ont pu obtenir ces permis et les permis arabes ont dépassé ceux des juifs en 2018.

Gerald Steinberg, président de l’ONG Monitor, a déclaré à JNS que « la falsification et la manipulation par Human Right Watch de nombreuses citations ostensibles, déformant leur sens évident, et la réécriture massive de l’histoire, mettent en évidence la farce méthodologique du rapport de HRW »

Eliran COHEN pour Israel Actualités