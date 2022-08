Notre ami Chalom Bouhnik Zal pere de Yoav sommité dans la musique Oriental dans le monde vient de disparaitre

Notre ami Chalom Bouhnik zal sommité dans la musique Oriental vient de disparaitre

Chalom Bouhnik zal , né le 21 novembre 1939 à Tunis vient de décéder le 12 Aout 2022 , Chalom Bouhnik zal était un chanteur tunisien et compositeur de musique oriental. De confession juive, Chalom Bouhnik zal était surtout connu pour ses talils, des compliments et vœux adressés aux invités lors d’une réjouissance (mariage, Bar Mitsvah, circoncision, pèlerinage, etc.), à tel point qu’aujourd’hui encore, ses textes et musiques sont repris entièrement par les orchestres lors de ce type de soirées. Chalom Bouhnik zal aura marqué la culture juive aussi bien en Tunisie, en Israël et en France où les airs de ses chansons sont, avec ceux de

Raoul Journo zal , parmi les plus utilisés pour les prières traditionnelles juives.

Au nom de toute l’équipe éditorial du journal Israel Actualités tenions à présenter à Yoav Bouhnik son fils , à Galit sa fille ainsi qu’à toute la famille Bouhnik nos sincères condoléances.

Barouh Dayan Aemet

Alain et Katy SAYADA