Nous venons d’apprendre que le soldat tué cette nuit près de Tulkarem est

NATHAN FITOUSSI zal de Netanya

Mauvaise nouvelle hélas : nous venons d’apprendre que le soldat tué cette nuit près de Tulkarem est NATHAN FITOUSSI de Netanya. Il faisait partie de l’unité KFIR bataillon 90. Il avait 20 ans et était monté de France avec sa famille il y a quelques années. Son papa; dentiste, est une personnalité bien connue et très appréciée à Netanya. L’incident s’est déroulé peu avant 23h, hier soir. Nathan a prévenu ses amis qu’il s’isolait quelques minutes pour aller prier. A son retour, un soldat a cru voir une ombre dangereuse. Après les sommations habituelles il a tiré et deux balles ont atteint Nathan qui est mort sur le coup. Cette scène pose de nombreuses questions car les ordres des officiers étaient précis : afin déviter la mort d’innocents palestiniens tentant de franchir la barrière, il ne faut tirer que si l’on se sent vraiment en danger. Etait-ce le cas ici? Une enquête est ouverte mais toute la communauté francophone de Netanya est en état de choc. Le jour et l’heure de son enterrement n’ont pas encore été communiqués.

La publication a été autorisée : un soldat de Tsahal a été tué par son ami près de Tulkarem

Tragédie dans une activité opérationnelle dans la ligne de séparation: un soldat qui est retourné à la position où il était placé, a été identifié par erreur comme suspect par son camarade qui lui a tiré deux balles. Le blessé a été déclaré mort à l’hôpital. L’armée israélienne a d’abord informé qu’il s’agissait d’une attaque et que de nombreuses forces étaient déployées – puis l’erreur est devenue évidente. Le chef d’état-major arrivera sur les lieux. Responsables de Tsahal : « un incident très dur»

Tragédie dans une activité opérationnelle près de Tulkarem : un soldat de Tsahal a été tué hier soir (lundi) par les tirs de son camarade dans la zone de la ligne de séparation . Cela a été autorisé à être publié ce soir. Un message a été donné à la famille du soldat tué.

Tsahal a commencé à enquêter sur les circonstances de l’incident inhabituel.

L’enquête initiale montre que le combattant a quitté la position où il est resté pendant une courte période, et lorsqu’il est revenu, il a été identifié par erreur comme suspect par son ami qui a tiré deux balles. Le combattant blessé a été transporté à l’hôpital Meir de Kfar Saba, où il a été déclaré mort.

Initialement, Tsahal avait signalé qu’il s’agissait d’une fusillade. Les forces de Tsahal ont d’abord lancé une chasse à l’homme et des recherches approfondies dans la région de Tulkarem, et des forces supplémentaires ont été envoyées dans le secteur – mais il est vite devenu clair qu’il ne s’agissait pas d’une attaque, et que le soldat a été touché par des tirs de nos forces.

Des responsables de Tsahal ont déclaré qu' »il s’agit d’un incident très grave avec de graves conséquences. » Ils ont noté que vers 22h30, des soldats déployés dans des positions le long de la ligne de Tsahal près de Tulkarem ont rapporté avoir entendu des coups de feu près d’eux. tirant sur les soldats du côté palestinien, Par conséquent, de nombreuses forces ont été sautées.

Les commandants qui sont arrivés à l’un des postes de soldats, où deux combattants gardaient, se sont rendus compte que l’un d’eux avait accidentellement tiré deux balles sur son ami, dont l’une a été mortelle. Le chef d’état-major devrait arriver sur les lieux dans la matinée, dans le but d’enquêter personnellement sur les circonstances du tragique incident

L’incident s’est produit alors que l’alerte était élevée, moins de 48 heures après qu’un habitant de Jérusalem-Est a ouvert le feu près de la vieille ville et blessé huit personnes, dont deux grièvement. Hier après-midi, le terroriste, Amir Sidaoui, est arrivé sur les lieux de l’attaque près du tombeau du roi David avec les enquêteurs de la police et a effectué une reconstitution de l’attaque. La nuit dernière, il y a eu une autre tentative d’attentat terroriste à Jérusalem-Est – un suspect a tenté de poignarder des agents de sécurité et a été tué.