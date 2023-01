Nucléaire Iranien : Anthony Blinken déclare que des options militaires sont mises sur la table pour empêcher l’Iran d’avoir des armes nucléaires

Le secrétaire d’État américain, Anthony Blinken, a déclaré, lors d’une interview à la chaine saoudienne Al-Arabiya, que les États-Unis réfléchissaient à une option militaire pour empêcher l’Iran d’obtenir des armes nucléaires.

Anthony Blinken a affirmé que « l’Iran a eu l’occasion de revenir dans l’accord sur le nucléaire iranien à la fin de l’été dernier » mais a rapidement « tourné le dos à une solution diplomatique« .

« Malheureusement, ils ont rejeté ce qui était sur la table et avait été accepté par tout le monde. Maintenant, nous nous concentrons sur les nombreuses choses qui se sont produites depuis, y compris l’horrible répression du peuple iranien dans les rues d’Iran, alors que les jeunes, les femmes en particulier, défendent leurs droits fondamentaux et des communautés très importantes à travers La société iranienne font la même chose et sont violemment réprimés par le régime« , a ajouté Anthony Blinken.

Le secrétaire d’État américain, Anthony Blinken, est aujourd’hui en visite en Égypte, pour le début de sa tournée au Moyen-Orient. Il devrait arriver cet après-midi en Israël pour rencontrer le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Eliran COHEN pour Israel Actualités