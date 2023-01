Israël : la Knesset adopte en première lecture le projet de loi visant à révoquer la citoyenneté israélienne des terroristes

Le projet de loi visant à révoquer la citoyenneté israélienne des terroristes qui ont reçu une compensation monétaire de l’Autorité palestinienne a été approuvé par la commission des affaires intérieures et de l’environnement ce matin et sera présenté à la plénière de la Knesset plus tard dans la journée.

Le projet de loi, qui a été adopté avec un large soutien des membres de la Knesset de la coalition et de l’opposition, établit une relation entre les terroristes arabes israéliens et l’Autorité palestinienne, qui permettrait leur expulsion vers les territoires de l’AP ou à Gaza.

La décision de révoquer la citoyenneté d’un terroriste sera ensuite présentée par le ministre de l’Intérieur. Le ministre de la Justice aurait sept jours pour répondre à cette requête et les tribunaux 30 jours.