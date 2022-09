Nucléaire iranien : Joe Biden promet à Yair Lapid que l’Iran n’aura jamais l’arme nucléaire

Le Premier ministre israélien Yair Lapid et le président américain Joe Biden se sont entretenus par téléphone hier et ont discuté des négociations en cours entre les États-Unis et l’Iran sur une éventuelle réintégration des États-Unis dans l’accord sur le nucléaire iranien de 2015.

Selon un communiqué de presse du bureau de Yair Lapid, les deux dirigeants ont partagé leur engagement à arrêter la progression de l’Iran vers l’arme nucléaire. Le président des États-Unis a affirmé son engagement envers la sécurité d’Israël et son droit à se défendre.

Le président Joe Biden a affirmé au premier ministre israélien que les États-Unis ne permettraient jamais à l’Iran d’acquérir une arme nucléaire.

Les deux dirigeants ont également discuté de l’importance de conclure les négociations sur la frontière maritime entre Israël et le Liban dans les semaines à venir.

Eliran COHEN pour Israel Actualités