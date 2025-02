Nucléaire iranien : selon le renseignement américain, Israël pourrait frapper les installations nucléaires iraniennes dans les six prochains mois

Selon des informations rapportées par le Washington Post et le Wall Street Journal, une évaluation des services de renseignement américains a déterminé qu’Israël pourrait envisager de frapper les installations nucléaires iraniennes cette année.

Plus précisément, le Washington Post révèle qu’Israël prévoit de tenter une frappe sur les installations nucléaires iraniennes de Fordo et de Natanz au cours des six premiers mois de l’année 2025.

Les deux articles du Washington Post et du Wall Street Journal s’appuient sur un rapport produit par la direction du renseignement américain de l’état-major interarmées et de l’agence de renseignement américain de la défense, publié en janvier. L’évaluation, réalisée au cours des derniers jours de l’administration de l’ancien président américain Joe Biden, affirme qu’Israël envisage des frappes à grande échelle sur les sites nucléaires iraniens, dans le but d’exploiter les faiblesses de l’Iran.

Le Wall Street Journal a également rapporté qu’Israël devrait exhorter l’administration américaine actuelle à soutenir l’idée, le président américain Donald Trump étant considéré comme quelqu’un qui pourrait potentiellement se joindre aux frappes israéliennes.

Ces informations interviennent dans un contexte d’inquiétude pour l’establishment américain vis-à-vis des ambitions nucléaires de l’Iran : il y a un mois, le site américain Axios, avait informé que le conseiller à la sécurité nationale de l’administration Biden, Jake Sullivan, avait présenté, à l’ancien président américain, Joe Biden, des options pour une éventuelle attaque américaine contre les installations nucléaires iraniennes.

À cette même période, le Wall Street Journal avait dévoilé que Donald Trump, évaluerait la possibilité de mener des frappes préventives contre l’Iran pour stopper son programme nucléaire iranien.

Mardi dernier, le New-York Times a révélé qu’une récente évaluation des services de renseignement américain a conduit les responsables américains à croire qu’une équipe secrète de scientifiques iraniens explore une voie plus rapide, bien que moins avancée, pour développer une arme nucléaire.

Durant cette même journée, Donald Trump a signé un mémorandum présidentiel rétablissant les sanctions économiques contre l’Iran, visant à paralyser son économie et à contraindre la République islamique à abandonner toute ambition nucléaire. Les sanctions visent en particulier les revenus pétroliers de l’Iran, une source essentielle de financement du régime.

Cette décision a provoqué la colère du régime iranien : vendredi dernier, Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que la République islamique d’Iran rejette catégoriquement un accord avec les États-Unis concernant le nucléaire.

Eliran COHEN pour Israel Actualités