Opération anti-terroriste à Jénine : les forces israéliennes arrêtent 120 terroristes, l’opération pourrait se finir dans les prochains jours

Le porte-parole en chef de Tsahal, Daniel Hagari a déclaré ce matin que l’opération massive de l’armée israélienne à Jénine pourrait se terminer plus rapidement que prévu initialement, même en quelques jours.

Selon le porte-parole de Tsahal, les militaires avaient présélectionné quelques dizaines de cibles à éliminer en termes de centres de commandement du terrorisme et de zones de stockage d’armes et d’explosifs.

Au total, avec l’aide de drones et des soldats israéliens, 20 cibles ont déjà été détruits tandis que les commandos de Tsahal, les parachutistes, l’infanterie régulière Menashe, les forces du Shin Bet ont neutralisé une variété d’autres cibles, y compris une cachette cachée d’une grande cache d’armes sous une mosquée.

Selon les estimations pré-opération, il y avait 150 suspects recherchés spécifiques à Jénine et un total estimé de 300 combattants potentiels sur une population de 49 000 personnes.

Parmi ceux-ci, 120 terroristes ont été arrêtés, bien que toutes les 120 personnes n’étaient pas des suspects et certains ont été libérés.

Le ministère palestinien de la Santé a rapporté qu’il y a au total 10 morts palestiniens depuis le début de l’opération à Jénine.

Suite à l’opération de Tsahal à Jénine, La direction de l’Autorité palestinienne a décidé hier soir de mettre fin à tout contact et réunion avec Israël et de poursuivre la suspension de la coordination sécuritaire entre les forces de sécurité palestiniennes et les forces de sécurité israéliennes.

Eliran COHEN pour Israel Actualités