Opération Shover Galim : 11 personnes arrêtées dans toute la Judée-Samarie

Les forces de Tsahal, du Shin Beth et de la police des frontières ont arrêté 11 personnes recherchées et ont confisqué des armes et des fonds destinés à des activités terroristes dans un certain nombre de centres de Judée-Samarie.

Ils ont opéré dans plusieurs centres de division de Judée-Samarie pour arrêter des personnes recherchées, des fonds et des armes terroristes, notamment dans les villages de Silwad, Kaddoum et Sabah.

Les combattants de Tsahal ont arrêté un homme soupçonné d’activité terroriste en possession d’armes illégales, dans la ville d’Hébron, située dans la brigade de Judée. Par ailleurs, les forces de la police de frontières ont confisqué des fonds terroristes d’une valeur de 100 000 shekels.

Trois autres suspects recherchés pour activité terroriste ont été arrêtés dans la ville de Tulkarem et un suspect en possession d’armes illégales a été arrêté dans la ville de Bethléem.

Les personnes recherchées, les fonds terroristes et les armes retrouvées ont été transférés pour complément d’enquête par les forces de sécurité.

Il n’y a eu aucune victime parmi les forces israéliennes.

Eliran COHEN