Opération Shover Galim : 22 personnes arrêtées dans toute la Judée-Samarie

Les forces de Tsahal, du Shin Beth et de la police des frontières ont arrêté hier soir 22 personnes recherchées dans toute la Judée-Samarie.

Ils ont opéré dans plusieurs centres de division de la Judée-Samarie pour arrêter des personnes soupçonnées d’activités terroristes, notamment dans les villages de Giftlik, Beit Hasan, Beit Deko et dans la ville de Qalqilya.

Les forces israéliennes ont arrêté trois personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes dans les villages de Noor al-Shams et de Silat ak-Khartiyya. Lors de l’activité des forces dans le village de Noor al-Shams des palestiniens ont lancé des pierres et un grand nombre d’explosifs sur les combattants israéliens qui ont riposté en tirant des coups de feu.

Les soldats israéliens ont arrêté sept personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes dans les villages d’Al Khader, Jabal Mawalah, Halhoul et dans le camp de réfugiés de Daheisha. Au cours de l’activité des forces, des dizaines de suspects ont lancé des pierres sur les forces israéliennes qui ont riposté en dispersant les émeutiers.

Les combattants de Tsahal ont arrêté deux personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes dans la ville de Shrem. Au cours de cette opération, un certain nombre de suspects ont lancé des pierres sur les forces qui ont riposté en dispersant les émeutiers.

Les forces israéliennes ont arrêté dix personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes et ont confisqué des armes et des munitions dans la ville d’Hébron et dans le village de Wadi Siman.

Les 22 personnes arrêtées ont été transférées pour complément d’enquête par les forces de sécurité.

Il n’y a eu aucune victime parmi les forces israéliennes.

