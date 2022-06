Opération Shover Galim : Les forces israéliennes arrêtent 9 personnes dans toute la Judée-Samarie

Les forces de Tsahal, du Shin Beth, et de la police des frontières ont arrêté, hier soir, neuf personnes recherchées et ont confisqué des armes dans toute la Judée-Samarie.

Ils ont opéré dans plusieurs centres de division de la Judée-Samarie pour arrêter des personnes recherchées et confisquer des armes illégales, notamment dans les villages d’Al-Fawar, Beit Ula, Anata, Aruza, Khirbet Abu Falah, Deir Nazam et Deir Ibiza.

Les forces de Tsahal ont arrêté deux personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes, dans la ville de Jénine. Dans le même temps, les forces de la police des frontières ont arrêté deux suspects dans le village d’Adna.

Les combattants de Tsahal ont aussi opéré dans la ville de Jéricho et dans le camp de réfugiés de Faraa et ont arrêté trois autres personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes. Ils ont en plus confisqué des armes.

Lors de l’activité des forces dans le Yichouv de Beit El, plusieurs suspects ont lancé des cocktails Molotov sur les combattants israéliens.

Les personnes recherchées et les armes trouvées ont été transférées pour complément d’enquête par les forces de sécurité.

Il n’y a eu aucune victime parmi les forces israéliennes.

Eliran COHEN