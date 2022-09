Opération Shover Galim : les forces israéliennes arrêtent huit personnes dans toute la Judée Samarie

Les forces de Tsahal, du Shin Beth et de la police des frontières ont arrêté hier soir huit personnes recherchées dans toute la Judée-Samarie.

Ils ont opéré dans plusieurs centres de division de la Judée-Samarie pour arrêter des personnes soupçonnées d’être impliquées d’activités terroristes, notamment dans les villages de Beit Awa, Dahriya, Ezbet Shofa, Bartea, Marda et Singil.

Les combattants de Tsahal ont arrêté une personne soupçonnée d’être impliquée dans des activités terroristes dans le village de Shoora.

Les forces israéliennes ont arrêté deux personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes dans les villages de Beit Rima et Habla. Au cours de cette opération, des suspects ont lancé des pierres sur les soldats israéliens qui ont riposté en prenant des mesures pour disperser les émeutiers.

Les forces ont arrêté trois personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes dans les villages de Katana, Beit Deko et Bidou. Au cours de l’activité à Kfar Bidou, des suspects ont lancé des pierres sur les combattants israéliens et un soldat a été légèrement blessé et transporté à l’hôpital pour y être soigné.

Les huit personnes arrêtées ont été transférées pour complément d’enquête par les forces de sécurité.

Eliran COHEN pour Israel Actualités