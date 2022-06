Opération Shover Galim : les forces israéliennes arrêtent huit personnes dans toute la Judée-Samarie

Les forces de Tsahal et du Shin Beth ont arrêté hier soir huit personnes recherchées dans toute la Judée-Samarie.

Les combattants de Tsahal et les forces de sécurité israéliennes ont se sont efforcés d’arrêter des personnes recherchées dans un certain nombre de centres de division de Judée-Samarie, notamment dans les villages d’Adna, Dura, Al Arub et Khirbet Abu Najim.

Au cours de leurs activités, les forces de Tsahal ont arrêté quatre personnes dans le camp de réfugiés de Doha, situé dans la zone de la brigade régionale d’Etzion.

Ils ont aussi opéré dans le village de Barta’a situé dans la zone de la brigade territoriale de Menashe et ont arrêté un homme soupçonné d’activité terroriste. Lors du départ des forces israéliennes du village, dix palestiniens soupçonnés d’avoir tenté de s’infiltrer dans la zone de séparation, ont été appréhendés et ont ensuite été emmenés pour un nouvel interrogatoire.

Il n’y a eu aucune victime parmi les forces israéliennes.

Eliran COHEN