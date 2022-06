Ben & Jerrys force ses employés à voir des vidéos partiales sur le conflit israélo-palestinien

Selon le site d’information Jewish News, les nouveaux employés qui rejoignent l’entreprise Ben & Jerrys sont obligés de regarder quatre vidéos d’une durée d’une heure chacune, concernant le conflit israélo-palestinien.

Ces vidéos font partis du programme « Scooper Series: Social Mission » qui consiste à lutter contre le racisme aux États-Unis.

Ces vidéos sont partiales et n’adoptent qu’un point de vue biaisé sur le conflit israélo-palestinien. L’une des vidéos présentes Omar Shakir, le directeur de la section Israël et Palestine de l’organisation Human Rights Watch, qui a été expulsé du territoire israélien en 2019 pour avoir soutenu le mouvement anti-israélien BDS.

Dans cette vidéo, Omar Shakir déclare que « Si vous regardez la récente escalade qui a eu lieu en mai 2021, elle a commencé par des efforts discriminatoires pour forcer les Palestiniens à quitter leurs maisons à Jérusalem-Est occupée dans le cadre de cette politique plus large […] Bien que le gouvernement israélien ait retiré sa population de colons et ses forces terrestres en 2005, le gouvernement israélien continue d’exercer un contrôle sur Gaza« .

L’entreprise Ben & Jerrys a d’ailleurs été dans la tourmente la semaine dernière quand 16 groupes juifs et chrétiens pro-israéliens ont exhorté le gouverneur de New York de prendre des mesures décisives contre la marque de crème glacée suite à son refus de cesser de vendre ses produits en Cisjordanie et à Jérusalem Est, sous prétexte que ce sont des territoires « palestiniens » « occupés » par l’État d’Israël.

Eliran COHEN