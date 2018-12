* Porte-parole de la police (Jérusalem): *

* La police israélienne poursuit ses activités résolues pour localiser et saisir les armes et les armes détenues illégalement.

Au cours de la perquisition, la police, des agents de la police des frontières et l’unité d’un chien ont attaqué une maison à Jérusalem-Est. Au cours de la perquisition, les forces de police ont trouvé un pistolet, des cartouches, des munitions et des drogues dangereuses.

Au cours de la perquisition, deux suspects ont été arrêtés (30 et 40 ans de Jérusalem Est) et transférés pour interrogatoire.

Aujourd’hui, les suspects seront traduits devant un tribunal pour entendre leur renvoi.

* Les armes détenues illégalement sont souvent utilisées pour commettre des attaques, commettre des crimes et commettre des actes de violence violents. Par conséquent, la police israélienne et les forces de sécurité poursuivront leur lutte acharnée et sans faille et travailleront sans relâche avec la coopération de toutes les parties concernées pour réduire le champ des armes illégales, le tout dans le but de protéger le citoyen normatif et de permettre une vie normale et sûre. routine pour tous les citoyens israéliens.