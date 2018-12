Porte-parole de la police (plage): * La police a arrêté deux frères soupçonnés de trafic de drogue pour des centaines de milliers de shekels *

La police a arrêté deux frères de Haïfa âgés de 51,46 ans soupçonnés de trafic d’héroïne et de drogue de cristal. Au cours d’une activité engagée contre des narcotrafiquants, des détectives de la police sont arrivés à l’appartement de la rehov Guiborime à Haïfa et ont fouillé la maison à la recherche de centaines de grammes d’héroïne et de cristaux de cristal. Les deux frères ont été amenés à la cour ce matin pour une demande de prolongation de leur détention devant le tribunal de première instance de Haïfa.