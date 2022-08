Vidéo Porte-parole de Tsahal : « Opération Shover Galim »

Porte-parole de Tsahal : « Opération Shover Galim »

Les soldats de Tsahal, du Shin Bet et de la Garde de sécurité ( Magav) ont arrêté hier soir 19 personnes recherchées dans toute la Judée-Samarie

Les soldats de Tsahal, du Shin Bet et du Magav ont opéré hier soir dans un certain nombre d’endroits à travers la région de Judée-Samarie, de la Bekaa et des Vallées, et plus particulièrement dans les villages de Gifatlik, Zebidat, Bir Zeit, Jadora, Ezbet Taviv, Dahriya, Beit Awa, Deheisha , Jéricho et Hébron.

Les forces de Tsaha ont opéré dans le village de Beit Fajar dans la zone de d’Etzion et ont arrêté quatre terroristes recherchées soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes. En outre, les forces ont localisé et confisqué deux armes improvisées et un véhicule volé.

Durant les opérations des forces à Kfar Sheikh Said un autre terroriste recherchée a été arrêtée.

Lors d’une opération dans les villages d’Azira Shamaliya, Borka, Hawara et Silat aDahar et dans la region de Shomrone, quatre personnes recherchées et soupçonnées d’activités terroristes ont été arrêtées. Les forces ont localisé et confisqué une arme illégale de type « Carlo ».

Au cours de l’activité dans le village de Silat a Dahar, des explosifs ont été lancés sur les forces, qui ont réagi en prenant des mesures pour disperser les manifestations.

Dans le même temps, des soldats de Tsahal ont opéré dans la ville de Ramallah dans la zone de la division régionale de Binyamin et ont arrêté deux personnes recherchées soupçonnées d’activités terroristes.

Dans d’autres opérations, trois autres personnes recherchées ont été arrêtées.

Une autre personne recherchée a été arrêtée dans le village de Zeboba dans la région de la division régionale de Menasha. Lors d’opérations dans le village de Qabatiyah, les forces ont tiré sur des hommes armés qui leur ont tiré dessus. En outre, des blocs et des pierres ont été lancés sur les forces, qui ont réagi en prenant des mesures pour disperser les manifestations.

Les Soldtas de Tsahal ont également opéré dans le village de Deir Abu Mashal dans la zone d’Efraim et ont arrêté trois personnes recherchées soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes. En outre, des véhicules soupçonnés d’être utilisés pour des activités terroristes et un certain nombre de moyens et d’équipements de combat ont été confisqués.

Il n’y a pas eu de victimes parmi nos forces.

Dans la nuit, 19 personnes recherchées ont été arrêtées.

Les personnes recherchées et les armes de guerre saisis ont été transférés pour complément d’enquête par les forces de sécurité.