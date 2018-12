Porte-parole de Tsahal

Au cours de la nuit, Tsahal et la police des frontières ont arrêté 13 personnes recherchées soupçonnées d’implication dans des activités terroristes, la terreur populaire et des troubles violents contre des civils et des soldats. Les suspects ont été transférés pour interrogatoire en tant que terroristes .

En outre, lors des perquisitions des armes illégales ont été découvertes par les soldats de Tsahal et la police israélienne dans le secteur de la brigade régionale de Menashe, les combattants ont saisi un Carlo et un pistolet. Les résultats ont été remis à l’officier militaire .

Ci-joint une photo

