Autorisé à la publication : Les Forces de défense israéliennes ont commencé l’opération « Bouclier du Nord » , qui vise à exploser et à neutraliser les tunnels terroristes appartenant à l’organisation terroriste du Hezbollah.

Le bureau du porte-parole de Tsahal a déclaré que celle-ci avait lancé l’opération «Bouclier défensif» pour dénoncer et neutraliser les tunnels terroristes terroristes que l’organisation terroriste Hezbollah est en train de creuser en territoire israélien.

Depuis 2014, les Forces de défense israéliennes font partie d’une équipe commune du Northern Intelligence et du Northern Command, qui dirige depuis l’activité opérationnelle, technologique et de renseignement sur le problème de la creusement de tunnels dans l’arène nord.

L’opération à laquelle les FDI est engagée est dirigée par le Commandement du Nord, avec la participation du Service du renseignement, du Corps d’ingénierie de combat et du développement d’armes et d’infrastructures, dans le but de neutraliser les tunnels offensifs de notre territoire.

Au cours des dernières années, dans le cadre des préparatifs de cette menace, un plan de défense unique a été mis en œuvre dans le secteur, qui inclut des activités de couverture (« imbrication »), Matzuk (« Rakefet », « Katamon » et « Ketaya »). Le but de ce plan défensif est d’empêcher l’ennemi de réaliser sa capacité d’attaque.

La procédure de combat pour la conduite de l’opération des FDI est dirigée par l’état-major général des FDI depuis plusieurs années, de manière à permettre la maturation des conditions opérationnelles à ce moment-là. Le commandant du commandement du Nord, le général de division Yoel Strick, commande l’opération à laquelle participent de nombreuses forces. Le creusement des tunnels identifiés par les FDI avant qu’ils ne constituent une menace immédiate pour les citoyens israéliens constitue une violation flagrante de la souveraineté israélienne, ainsi qu’une preuve supplémentaire des graves violations de l’organisation terroriste du Hezbollah, qui ignore de manière flagrante les résolutions de l’ONU. dont la résolution 1701 Liban, tout en portant atteinte à l’État libanais et en mettant en danger la citoyenneté de ses citoyens pour établir son infrastructure terroriste.

L’organisation terroriste du Hezbollah, qui est derrière le creusement des tunnels, continue de fonctionner avec le soutien et le financement de l’Iran afin d’établir ses activités terroristes contre les citoyens israéliens.

Un certain nombre de zones proches de la barrière de sécurité dans le nord du pays ont été déclarées zones militaires fermées. Aucune instruction n’est donnée aux résidents du nord et les responsables des autorités locales ont été informés .