Le Hezbollah déplace des missiles Tuchka (portée de 120 km) dans une zone boisée du sud de la Syrie à 43 km de la frontière israélienne *

Des sources de l’opposition dans le sud de la Syrie (il en existe encore) signalent des mouvements inhabituels de missiles Tuchka dans le sud de la Syrie depuis l’annonce de l’exposition des tunnels au sud du Liban.

Selon ces sources, des convois du Hezbollah portant les missiles Tuchka (avec une tête militaire de 500 kg et une autonomie de 120 km) et des missiles de fabrication iranienne ont quitté les bases Fuji 89 (Al-Zanmin) et Puj 79, ainsi que celles de Sadi. Rami Karim et Tel Mana vers trois villages de la région d’Al-Jalja, à l’est du district de Dar’a (cette région a été occupée par les armées Assad et Hezbollah au cours des derniers mois).

Les trois villages dans lesquels les convois sont arrivés hier

(4 décembre) sont Yvasse, Aljesri et Aliasia.

Ces villages sont situés dans des zones particulièrement boisées, où les milices iraniennes ont construit d’importants dépôts d’armes après avoir vidé la région d’Al-Jala de ses habitants d’origine.

Selon les sources, aux fins du mouvement des convois, le Hezbollah et l’armée d’Assad ont bloqué la route Al-Zanmin-Masmiyeh au trafic civil et mis en place de nombreux barrages routiers afin de permettre un passage en douceur des convois.

Les activistes sud-syriens estiment que le but de changer l’emplacement des missiles réside dans la crainte d’une attaque israélienne dans le sud de la Syrie contre le fond des tunnels au sud du Liban.

