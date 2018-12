Breaking News * – * Première publication dans les nouvelles étrangères A.G *

L’opposition iranienne révèle: Nous avons exposé au monde un certain nombre de nouveaux sites secrets pour la fabrication d’armes de destruction massive en Iran.

Le chef du Conseil national de la résistance iranienne, Hussein Abedini, a déclaré au journal English Express que, outre cinq sites d’usines d’enrichissement d’uranium connus de Natanz Arak, Lashkar-e-Abbad, Xian Lavisan et Fordo, l’opposition avait découvert quatre nouveaux sites. , certains d’entre eux travaillant sur différents aspects du projet sur les armes nucléaires. »

Ces installations secrètes sont situées à Basohachkade, Nuri, et sont sous Terre dans la ville Sangarean, du sud-est de la capitale, à Téhéran.

Dans un rapport intitulé « Construction de missiles balistiques iraniens », le Comité consultatif sur les droits de l’homme a publié des informations détaillées sur deux autres sites potentiels à Majda et à Nur.

Selon un rapport préparé par l’opposition, le régime poursuivrait ses efforts pour acquérir des armes nucléaires, tout en révélant des informations selon lesquelles ce programme nucléaire avait un caractère militaire secret.

* Nouvelles étrangères A.G *