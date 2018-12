Décès de Flatto Sharon zal ce matin…..

Tel Aviv, Vendredi 7 Décembre 2018 ,

Nous avons appris ce matin la triste et mauvaise nouvelle du décès de notre ami Flatto Sharon à l’age de 88 ans , fervent défenseur de l’état d’Israël, ancien député à la knesset , il a su durant toute sa vie montrer et dénoncer du doigt et de la parole les ennemis d’Israël. Partenaire d’Israël Actualités et associé de l’édition israélienne, durant quelques années, nous tenions à présenter toutes nos condoléances à la famille, en mon nom personnel, ainsi que toute l’équipe de la rédaction du journal….

La d’ou tu seras, je sais que le combat continuera, que Achem dans sa grande bonté puisse te recueillir au Gan Eden…

Flatto Sharon sera inhumé vendredi à 14h30 au cimetière de Savion.

Alain SAYADA