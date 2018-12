19 568 FRANÇAIS RADIES DES LISTES CONSULAIRES EN ISRAEL !!!

Eux-mêmes l’ignorent pour la plupart mais près de 20 000 Français d’Israël ont été radiés des listes électorales consulaires en 2018 ! Oui, 20 000 !

Voici le message que je leur ai adressé ce jour.

Imaginez : alors que 15 000 Français ont fait leur alyah depuis 2015 et que le nombre de Français inscrits au registre aurait dû bondir, le nombre figurant sur les listes consulaires a chuté de 27% !

Concrètement, alors qu’on estime à près de 160 000 le nombre de nationaux français résidant en Israël, ils étaient 74.522 inscrits en 2017 et seulement 54.954 en 2018…

Plus d’un sur 4 rayé après le nettoyage arbitraire de l’Ambassade de France! C’est tout simplement invraisemblable et un cas unique au monde. J’ai vérifié.

Pour eux, plus de droit de vote, plus de services consulaires, pour les autorités françaises, ils n’habitent plus le pays.

https://www.facebook.com/avecvousmeyerhabib/videos/216336262612439/UzpfSTIwNzc0NzY5ODI1Nzc3Mjg6MjIyOTQxMjk5MDcxNzQ1OQ/

J’invite tous ceux qui ont été ainsi injustement radiés – alors qu’ils résident toujours en Israël – à me le faire savoir par email :

meyer.habib@assemblee-nationale.fr