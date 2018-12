Porte-parole de Tsahal ce week end

Porte-parole de Tsahal :

Au cours du week-end, nos forces et le Shabak , la police des frontières et la police israélienne ont arrêté dix personnes recherchées soupçonnées d’implication dans des activités terroristes, la terreur populaire et des troubles violents contre des civils et des soldats.Les suspects ont été transférés pour interrogatoire en tant que terroristes

La nuit dernière également, une bombe artisanale a été lancée sur nos forces à la périphérie du village d’Azzun, dans la région de la brigade régionale d’Éphraïm. Nos forces ont sécurisé l’espace. Il n’y a pas eu de victimes et aucun dégât n’a été fait

